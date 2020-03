L’ex calciatore Marco Tardelli ha ribadito la posizione all’Ansa che si dovrebbe stoppare il campionato di Serie A: "Lo dico da una settimana, e mantengo la mia posizione: secondo me bisogna sospendere il campionato, sarebbe la decisione più giusta".



SU PARMA-SPAL - "Ha vinto la lega a scapito dei calciatori, ma ci sono anche gli addetti ai lavori, quelle 500 persone che partecipano comunque a una partita anche se è a porte chiuse".



ANCORA SULLA SOSPENSIONE - "Milano è zona rossa, da tutte le parti si stanno cancellando eventi, perché non vanno sospese le partite? Perché non è stato chiesto il parere dei calciatori? qui si parla della salute dei giocatori e degli addetti ai lavori. Se poi succede qualcosa chi si prende la responsabilità? Adesso sono contento che se ne sia accorto anche il presidente dell'Assocalciatori Tommasi, sebbene con un po' di ritardo".