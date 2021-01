1









Doppio ex di Juve e Inter, Marco Tardelli ha presentato così il big match di domenica sera ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Pirlo lo vedo benissimo, la sua inesperienza non è un problema. E' un ragazzo calmo e capace di gestire le pressioni, un ottimo allenatore che ha solo bisogno di una società che lo sostenga di un aiuto da parte dei giocatori più esperti dello spogliatoio. La Juve ha una grande rosa, se vogliono aprire un nuovo ciclo la squadra deve accettare le sue scelte senza mettergli dubbi nella testa". "E' chiaro che qualche difficoltà c'è e ci sarà, no dimentichiamoci che era stato preso per l'Under 23. Pirlo è ancora 'giocatore': per lui era tutto facile e alcuni errori non li capisce, ma non sono tutti alla sua altezza. Se riuscirà a superare questo problema farà il grande salto di qualità. La sua idea è che la Juve gestisca sempre il gioco ed è una grande idea, ma senza il centrocampo giusto è difficile farlo. Credo che Andrea stia aspettando Arthur, ma la Juve è sempre una squadra di campioni come Ronaldo e Dybala, che giocano più per se stessi ma creano anche la grande dimensione. Così però è complicato creare un gioco".