L’ex centrocampista della Juventus Marco Tardelli è intervenuto a Gazzatalk, soffermandosi sul centrocampo della Juventus: "Alla Juve manca qualità a centrocampo. Punti di forza nella mediana ne vedo pochi, manca un regista come Pirlo, quest’anno nessuno è stato all’altezza. La Juve sta rifondando, ma deve farlo in maniera corretta perché non può più permettersi di sbagliare. Chi terrei? Bentancur, è un calciatore che può giocare nel centrocampo della Juve, ma al fianco deve avere altri giocatori. Gli altri? Sono tutti buoni giocatori, ma serve un campione. Un giocatore alla Pirlo che può fare al caso della Juve? Non ce ne sono, ma mi piacerebbe vedere Barella in bianconero. Locatelli? È un buon giocatore, ma non so se possa fare la differenza alla Juve".