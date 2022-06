Intervenuto a margine della presentazione della collezione di Le Coq Sportif per i 40 anni dalla conquista del 'Mundial', Marco Tardelli ha parlato anche del momento della Nazionale azzurra attribuendo le ragioni delle difficoltà attuali a un motivo ben preciso. Ecco il suo pensiero, riportato dall'ANSA: "Una delle grande differenze tra la Nazionale vincente nell'82 e l'attuale è la mancanza di un blocco Juve che fece la differenza nell'undici di Bearzot. Non c'è e non ci sarà più, c'è un blocco di stranieri più che altro. Scamacca e Raspadori giocano nel Sassuolo, squadra non di grande esperienza internazionale...".