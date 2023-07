Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marcoha parlato anche di Manuel, dicendo la sua sul motivo per cui non è stato più convocato in. Ecco il suo pensiero: "Un allenatore non si fa male da solo. Vuol dire che c’erano altri migliori. Alla Juve il problema è il momento particolare in cui è arrivato: in un’altra Juve sarebbe stato diverso. Anche lui è un geometra di centrocampo, ma sa scegliere il momento per andare dentro. Mi aspetto di riveder il miglior Locatelli".