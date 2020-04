Il campione del Mondo con l'Italia nel 1982, Marco Tardelli, ha rilasciato un'intervista a Repubblica, in merito al taglio agli stipendi dei calciatori deciso dalla Lega e che ha visto l'Assocalciatori contraria. Ecco le sue parole: "Dire 'gli stipendi non si toccano' non è costruttivo. Molti giocatori hanno già fatto delle rinunce, in Italia e all'estero, la delibera della Serie A per tagliare dalle 2 alle 4 mensilità è una delegittimazione del sindacato. Ma la discussione con i club doveva avere basi diverse: sarebbe stato utile arrivarci avendo già stanziato un fondo di assistenza, di mutuo soccorso".