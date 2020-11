Marco Tardelli ha raccontato il suo ricordo speciale di Diego Armando Maradona, tornando indietro nel tempo e ricordando Scirea: "Della morte di Maradona me l'hanno detto in diretta mentre commentavo una gara di Coppa Italia. Mi ero bloccato e non riuscivo a parlare. Ho subito ripensato a quando avevo saputo della morte di Gaetano Scirea: quando successe ero alla Domenica Sportiva. Gaetano era un amico e un esempio per tutti, alcune volte lo sfruttavamo anche come se fosse un confessore. Con il suo silenzio riusciva a far comprendere tante cose, era molto diverso a Maradona che invece era molto generoso con compagni, tifosi e bambini".