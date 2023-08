"Io mi terrei Vlahovic perché è più giovane, ha più futuro e, anche a causa dei problemi fisici, a Torino non ha potuto mostrare tutto il suo talento come invece aveva fatto alla Fiorentina. Però è Allegri l’allenatore, non io: e se Max cerca caratteristiche diverse per il suo gioco, non mi stupirei di vedere Lukaku in bianconero", questo il commento alla Gazzetta dello Sport, dell'ex bianconero, Marco Tardelli, sul possibile scambio.