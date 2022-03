L'ex centrocampista della Juve Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa, dove ha parlato anche dell'eliminazione della Nazionale contro la Macedonia.



'La Nazionale ha commesso tanti errori, e il principale è anche il più semplice: bel gioco, giro palla e possesso diventano inutili se non si traducono in reti. Isolate le colpe, credo che Mancini debba rimanere alla guida dell'Italia, non per rendita dell'Europeo vinto né perché dopo questa disfatta ha ottenuto la fiducia del presidente federale Gravina, ma perché deve crederci'.