Le parole di Marcodalle colonne de La Stampa:“Ci sono molte molteplici ragioni che mi fanno pensare ad una stagione tutta in discesa. Un allenatore ambizioso e coraggioso, giovani calciatori di qualità e personalità che si sentono considerati e protetti. Una società determinata sul mercato e completamente in sintonia con il proprio allenatore e di tifosi. Durante queste partite si è vista una squadra con un gioco ben preciso e la volontà di seguire i suggerimenti del loro tecnico, ottimi sia in fase offensiva che difensiva nonostante l’assenza di giocatori per infortunio e motivazioni legate al mercato. Sono molto fiducioso perché vedo un gruppo che gioca divertendosi, che sa come stare in campo, che permette poco all’avversario. Ho vissuto questa esperienza quando Trapattoni arrivò alla Juventus molto giovane e pieno di speranze con la fiducia totale di tutti noi. Chissà…”.