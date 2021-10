Di derby ne ha giocati molti. E dall'alto della sua esperienza,ha parlato di quello in programma questo pomeriggio, analizzando il momento della Juventus sulle pagine de La Stampa. Secondo l'ex centrocampista, laha ritrovato "fiducia e credibilità in difesa". Per Tardelli, ora, la Juve è una squadra viva, che combatte e non molla. Merito "di un collettivo che eseguiva ciò che il proprio allenatore pretendeva, parlandosi e aiutandosi in campo". Tardelli ha infine sottolineato altri due aspetti: l'importanza della scelta di Allegri nello schierare Chiesa centravanti e il valore emotivo di questo Torino-Juventus: "una sconfitta rappresenterebbe una ferita molto profonda, che potrebbe segnare il futuro di entrambe le squadre".