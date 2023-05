Marcosu La Stampa ha commentato la prestazione della Juventus contro il Siviglia. Questo il suo commento:"Una Juventus sotto tono è riuscita a recuperare un risultato che poteva penalizzarla. Il gol di Gatti nel recupero ci fa ben sperare, sembra sempre che i bianconeri non abbiano non abbiano i tempi, una squadra scollata. La Juve aspetta sempre il colpo del campione, ma quelli sono andati via due anni fa. Allegri con i cambi è riuscito a rimettere diritta la barra, ma a Siviglia servirà una Juve padrona".