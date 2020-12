Dalle colonne de La Stampa, Marco Tardelli ha commentato l'andamento del campionato fino a questo punto: "L'ultima giornata ci ha fatto capire chi lotterà per lo scudetto. Io penso che sarà l'Inter a prevalere: ha una rosa senza eguali e non ha più impegni internazionali. La Juventus di Ronaldo è incappata in un altro passo falso, mostrando ancora quelle fragilità che una squadra vincente non può permettersi. Il Milan ci ha stupiti con una serie di risultati positivi ma può essere condizionato dalle coppe e dalla presenza o meno di Ibrahimovic".