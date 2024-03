Le parole di Marcoal Corriere dello Sport:JUVE - "A un certo punto ci hanno creduto, ma oggettivamente la distanza con l’Inter era e resta enorme".MANCA UN TARDELLI - "Eh sì. L’Inter ha Barella, la Juve vorrebbe Koopmeiners. Solo che costa tanto, forse troppo. Ad Allegri manca anche un grande difensore, secondo me. Il triennio di Allegri? È stato circondato da tante negatività extra-campo e quelle influiscono. Nonostante questo, è andato sempre in Champions. Anche da lui mi aspetto qualcosa in più, ma il bilancio è decisamente positivo".