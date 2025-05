Tardelli a Gazzetta: "La Juve è da scudetto con Conte e due grandi acquisti"

Getty Images

Le parole di Tardelli sulla Juventus e Conte

Marco Tardelli ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L'ex bianconero ha parlato della stagione della Juventus, spiegando che anche se si qualificasse in Champions non rimarrebbe comunque un'annata bella nel suo complesso.Tardelli ha anche parlato die di: secondo l'ex attaccante è lui l'uomo giusto da cui ripartire il prossimo anno, insieme a qualche acquisto mirato."La Champions per la Juventus è un obiettivo minimo, l’aveva già raggiunta con Allegri e in più Max aveva conquistato la Coppa Italia la passata stagione. Arrivare quarti è importante, ma la stagione non è stata bella nel suo complesso".

"Con Tudor si è vista una Juventus più serena. Igor non si è inventato nulla di clamoroso, ma ha cercato di mettere ogni giocatore al posto giusto. Se arriva quarto è stato bravo e soprattutto raggiunge l’obiettivo per il quale è stato arruolato in corsa e in un momento complicato"."Tudor si è dimostrato bravo e affidabile, ma se può arrivare a Conte... Antonio è il più strutturato per vincere il campionato e lo ha dimostrato anche quest’anno a Napoli"."Ne bastano 2-3 per lo scudetto? er lottare, sì. Per vincere lo scudetto bisognerà vedere i nomi che arriveranno e come si rinforzeranno le rivali"."Sicuramente da Yildiz, che è uno dei miei preferiti. È giovane, ha qualità e ampi margini di miglioramento. Mi piace anche Koopmeiners, in questa stagione è stato frenato da un difficile ambientamento e dai problemi fisici: merita un’altra chance. Bisognerà vedere anche chi saluterà, come i prestiti Conceiçao, Kolo Muani, Veiga... E poi vedremo che cosa succederà con Vlahovic: se dovesse andare via, bisognerà trovarne un altro".





