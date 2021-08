Marco, intervistato da Il Corriere dello Sport, parla dei problemi della Juventus: "Situazione non bella. Senz’altro c’è un po’ di confusione. Una gestione difficile da seguire. Parlo del caso Ronaldo e non solo. Parlo dei tre allenatori in due anni. Parlo del divorzio da Marotta. Cambio ai vertici? Non sta a me dirlo. Mi limito a indicare alcuni argomenti critici. Ho sentito dire che Allegri era stato mandato via perché non riusciva a vincere la Champions League. A me sembra di ricordare che con lui alla guida la Juventus ha disputato due finali. Mi sembra siano diversi anni che la Juve pensa al futuro. Non bisogna mai dimenticare il presente in cui si vive. E se la Juve non vince lo scudetto, beh, in quella stagione ha fatto una cosa non da Juve. Poi bisogna accettare il fatto che capitano le annate storte. L’importante è che non diventino lunghi cicli storti".