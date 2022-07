Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Marcoha parlato del mercato e della prossima stagione della: "Un giudizio sul ritorno di Pogba da ex centrocampista?Pogba è un bravissimo giocatore, la Juve aveva bisogno di un centrocampista così. Io ho sempre un po' paura dei ritorni, ma probabilmente farà bene se si daranno una mano lui e la squadra: sarà una Juve molto competitiva. Favorita per lo scudetto? No, davanti parte il Milan, ma la Juve può essere la squadra che lotterà con i rossoneri".DAVANTI agli altri parte il Milan. Incognita Juve, potrebbe essere a sorpresa, se recupera gli infortunati.