Un ex Juve senza tanti peli sulla lingua. Marco Tardelli, in diretta sulla Rai ieri sera dopo la partita della Nazionale, ha così parlato della querelle relativa a Juventus-Napoli, per la quale si aspetta ancora la decisione del Giudice Sportivo: "Penso che la partita si potesse giocare, lo dicevano pure le regole Uefa. Il protocollo stato sottoscritto da tutti, mica è un accordo tra privati. Se tutte le Asl possono decidere in merito allora non finiamo più il campionato. Forse il protocollo va migliorato, ma non si può stare dietro a quello che dicono tutti, bisogna ascoltare il Ministero della Salute".