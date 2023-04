Le parole di Marcoa La Stampa:"In questo benedetto Paese passano gli anni ma i problemi rimangono sempre irrisolti, si ha paura di fare il primo passo, paura di denunciare, paura persino di affrontare tifoserie che diventano sempre più arroganti e brutali. Quello che è accaduto tra Juventus e Inter è l’epilogo di una vergogna annunciata, annunciata visibilmente da episodi accaduti nelle giornate di campionato precedenti. […] No, io non ci sto più a girarmi dall’altra parte davanti ad una nuova pessima figura del calcio italiano nel mondo. Non accetto che se ne parli per un paio di giorni e che poi non accada nulla perché come sempre…. “the show must go on”. Tutto questo non è più sopportabile, e se chi è preposto non fa, chi non lo è faccia".