Lo scontro al vertice. A distanza - stasera la Juventus ospita il Sassuolo con l’obiettivo di tornare a meno due dall’Inter - e poi sul campo. Marco, campione del mondo 1982 con l'Italia e doppio ex spiega alla Gazzetta: «Molto si deciderà nello scontro diretto del 4 febbraio a San Siro».«Il “virtualmente” conta poco, non credo che nel caso possa portare dei vantaggi il 4 febbraio. In un derby d’Italia per lo scudetto scendono in campo tutti per vincere. Se le distanze, al netto della partita in meno dell’Inter, rimarranno più o meno queste, beh la sfida di San Siro sarà decisiva soprattutto per la Juventus. Perché se l’Inter dovesse trionfare, la corsa al titolo sarebbe ben indirizzata».- «Ora sono entrambe favorite».«Diciamo che una “margherita” la punterei sulla Juventus. Mi sembra che i bianconeri stiano un tantino meglio a livello fisico. E l’Inter, a differenza della Juventus, adesso sarà protagonista in Supercoppa in Arabia e poi avrà gli ottavi di Champions contro l’Atletico. La squadra di Inzaghi qualche difficoltà potrebbe incontrarla a livello psicofisico, anche se per il momento sembra davvero speciale».- «Dusan in passato è stato limitato dai problemi fisici, adesso lo vedo in crescita a livello fisico. E poi mi sembra sempre più in fiducia. La Juventus ha fatto bene a non scambiarlo con Lukaku in estate».- «Gli equilibri di squadra sono fondamentali. A gennaio o acquisti uno che può darti una bella mano come potrebbe essere Koopmeiners dell’Atalanta, altrimenti meglio andare avanti così».- «E’ un talento, possiede inventiva e colpi interessanti. Però io aspetto a giudicarlo, è troppo presto. Sono convinto che si confermerà in futuro, ma andiamoci piano con i paragoni. Ho sentito dire che Yildiz è il nuovo Roby Baggio o il Del Piero del futuro: parliamo di campioni assoluti e di epoche diverse».- «Sì, Max è il valore aggiunto. Gli si può dire tutto, che gioca bene o male, però lui è un vincente. Un po’ come lo erano il Trap e Lippi. L’esperienza di Allegri nella volata scudetto sarà sicuramente uno dei punti di forza della Juventus».