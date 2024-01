Marco, doppio ex Juve e Inter, ha presentato la sfida alla Gazzetta dello Sport."Se l’Inter va a +4 dà una bella botta, ma la Juve ha ancora chance. Se l’Inter è ancora a + 4 a fine febbraio e batte l’Atalanta, il campionato è praticamente chiuso"."Balle: Allegri si diverte, da livornese ne fa anche poche, di battute. Per lui non sono offese, sono giochi".- "Non ho detto questo. A parte che anche Allegri, come tutti i toscani, è permaloso, ci sono interisti che lo sono e altri che non lo sono"."Hanno tutti ragione. L’Inter ha una rosa superiore, il vantaggio di un Inzaghi che è cresciuto molto e anche quando non stramerita, come con la Fiorentina, porta a casa la partita. Come faceva sempre la Juve, una volta. Però la Juve non gioca in Europa: potrà pesare non fisicamente, perché l’Inter ha una rosa profonda, ma per lo stress mentale"."Solo in Italia crediamo a queste cose. Se guardassimo un po’ di più all’Inghilterra, dove non sanno neanche il nome di chi arbitra..."."Che vincono, e per i tifosi è quello che conta. Allegri vinceva sempre ed era il più bravo, poi non lo era più, oggi agli juventini sta bene anche se la Juve non dà spettacolo. Ma scusate: quando Mourinho vinceva tutto ed era stra-amato, giocava bene?"."Il rischio che sia brutta va in parallelo con quello che ci sia paura da entrambe le parti. Mi auguro che giochino come fanno sempre - l’Inter bene, la Juve ora meglio - ma soprattutto che in campo ci siano tutti, senza assenti importanti"."Eh sì: ha preso fiducia, ha trovato giovani interessanti, Vlahovic fa gol. Però la partita con l'Empoli doveva vincerla"."Chiesa un bel po’. Stava facendo molto bene anche in fase difensiva, e prima non era così. Ma pure Rabiot prima non era così leader"."Yildiz mi piace perché ha una bella personalità: è arrivato, ha fatto. E non ha paura di puntare e saltare l’uomo: non è da tutti".- "Anche adesso: Pogba e Fagioli. È quello il vero gap con l’Inter, ma non solo quello: l’Inter gioca anche meglio".