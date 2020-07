Marco Tardelli, ex centrocampista della Juve e della nazionale, parla a Il Giornale del momento in casa bianconera: “Juve deludente? No, non mi sta deludendo nessuno in Serie A perché tutti i giocatori sono stati bravi a scendere in campo in questa situazione particolare. Poi ci sono anche i tifosi che non riescono a capire determinate cose e magari criticano forse eccessivamente. Tornando alla Juventus comunque penso vincerà il campionato e dunque sembra ci sia poco da essere delusi. I bianconeri in Champions? In campo internazionale non si può mai dire e in questo momento non è facile capire cosa succederà. Per prima cosa dovrà battere il Lione e ce la può fare e poi si vedrà in corso d’opera. Certamente la Juventus è nella rosa delle grandi favorite ma non è mai facile vincere quella coppa. Ronaldo? Ronaldo ha fatto ciò che doveva fare ovvero tanti gol, ha determinato partite e il gioco della Juventus, più di quello che ha fatto non penso potesse fare. Vero è che ha vinto quella coppa tante volte ma non può vincerla da solo”.