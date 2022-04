Marco Tardelli, a Gazzetta, parla così di Juve-Inter: "Il momento delle due squadre parla chiaro. Dico Juve. La squadra di Allegri è in crescita e sta dando segnali costanti, mentre l'Inter sta accusando un periodo di difficoltà. Chi la decide? Dybala, perché ha il dono dell'imprevedibilità in una squadra che non ha grandi spunti individuali, ma è risalita con la solidità collettiva: lui ha la singola giocata che spazza l'equilibrio. Per l'Inter? Brozovic, la cui importanza per Inzaghi è sotto gli occhi di tutti".