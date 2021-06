Il gol dalla distanza di Manuel Locatelli contro la Svizzera ha suscitato diversi paragoni col celeberrimo gol "urlato" di Marco Tardelli nella finale dei Mondiali '82 contro la Germania. Dagli studi Rai Tardelli ha voluto esprimere il proprio punto di vista: "Il mio gol era un po’ diverso. Ero pressato da un giocatore della Germania. C’era stato uno stop un po’ lungo e poi in scivolata segnai. Lui non aveva tante persone davanti. Comunque mi ha emozionato, ho visto lui che ha fatto festa da solo come ho fatto io".