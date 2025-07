Tardelli a Gazzetta: 'Un consiglio a David? Deve solo segnare e vincere. Con Vlahovic si trovi un compromesso'

L'intervista a Tardelli

Anche"vota": "Mi diverto guardando il ragazzino turco, possiede dei colpi interessanti", le parole dell'ex Juventus in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.- "La Juventus deve ripartire da Yildiz! Parliamo di un ragazzo di 20 anni dotato di talento che nell'ultima stagione ha mostrato giocate importanti tra campionato, Coppe e Mondiale per Club. È giusto ricominciare dal numero dieci e provare a costruire una grande Juventus attorno lui. Kenan non è l'unico, però è uno dei giocatori che più mi diverte".

- "Mi auguro che David si imponga anche a Torino. In Francia ha segnato molto negli ultimi anni, non è mai andato sotto i 25 goal. La Juventus, però, non è il Lilla e in Serie A non è facile confermarsi a quei livelli. Un consiglio? Non servirebbe un gran discorso, basterebbero poche parole: alla Juventus devi fare goal e vincere".- "Si è presentato alla Juventus segnando subito e molto, poi ha avuto una flessione ma tra il finale di campionato e il Mondiale per Club è tornato a fare goal. Kolo Muani è inserito nella squadra e apprezzato, uno sforzo lo farei per trattenerlo. Ma l'importante è quello che pensa Tudor".- "No. L'ho detto e lo ribadisco: se non puoi arrivare a Conte, meglio andare avanti con Tudor. Igor conosce la Juventus e ha portato a termine la missione Champions nonostante abbia incontrato molte difficoltà£.- "È un bomber: lo avrei visto bene in qualsiasi squadra, anche nella Juventus".- "Arrivare all'addio a parametro zero non conviene a nessuno, né alla Juventus né a Vlahovic. I bianconeri non incasserebbero nulla la prossima estate. Ma il serbo, giocando meno o comunque poco, rischierebbe di perdere la nazionale nell'anno del Mondiale. Dusan e il club devono parlarsi e trovare un compromesso per chiudere al meglio una storia che era cominciata benissimo ma poi non ha mantenuto le attese. Cessione al Milan? Se ho bisogno di incassare, lo cedo anche al Milan. Vendere sì, ma nessun regalo".- "È difficile giudicare i giocatori dopo una annata in cui le imperfezioni non sono state soltanto in campo. Io ripartirei da Koop, ma va impiegato nel suo ruolo: è un centrocampista di forza e inserimento".- "Alla Juventus servirebbe Tonali o Xhaka, gente di leadership e geometrie. I 32 anni dello svizzero del Leverkusen non mi sembrano un problema: nel calcio di oggi a quell'età si è ancora giovani. Modric ne ha quasi 40 e farà la differenza anche nel Milan".- "Antonio e Max sono top allenatori, vincenti. Ma siamo soltanto a luglio, vedremo".





