Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l'ex calciatore della Juve Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle critiche ricevute da Massimiliano Allegri in queste settimane.'Gli errori fatti non devono addebitarsi solo ad Allegri, in campo ci vanno i giocatori, sono per lo più campioni e scaricare i grossi problemi della squadra tutti sul proprio allenatore non mi sembra un atteggiamento da uomini. E Dio sa quanto nel calcio c'è bisogno di ' Hombre Vertical'.