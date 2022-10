Le parole di Marcoa 90° Minuto:"Il Torino non ha sfruttato la paura della Juve. È una squadra un po’ impaurita, probabilmente il ritiro è servito. Vlahovic è cambiato, è diventato più aggressivo. Bonucci e Allegri? Già da tempo è così, ma sono due professionisti, devono convivere per il bene comune. Se il ritiro serve? Il ritiro non è da Juventus. Anzi, se c’è un gruppo che non funziona, un po’ di maretta tra allenatore e giocatori è meglio vederlo meno l’allenatore".