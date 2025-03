Tardelli: 'Il cambio Tudor-Thiago Motta andava fatto prima'

2025 Getty Images

Intervenuto negli studi della Rai, Marcoha espresso il suo parere sull’ultimo cambio in panchina della, con Igorsubentrato a. L’ex centrocampista bianconero e della Nazionale ha sottolineato come la decisione del club sia arrivata in ritardo, ritenendo che l’allenatore italo-brasiliano avesse perso da tempo il controllo dello spogliatoio.Tardelli ha dichiarato: "La Juventus ha fatto bene a cambiare Thiago Motta con Tudor: hanno tardato a fare questa mossa, andava fatta prima. Non si sono accorti che non aveva più in mano lo spogliatoio da tempo. Giuntoli non ha difeso Motta, al quale non vanno date tutte le colpe".

L’arrivo di Tudor ha subito portato una vittoria contro il Genoa, dando un segnale di reazione dopo un periodo difficile per la squadra. Nonostante ciò, secondo Tardelli, le responsabilità del momento complicato della Juventus non ricadrebbero unicamente su Motta, ma anche sulla gestione della società. Resta ora da vedere se il nuovo tecnico saprà ridare equilibrio e identità alla squadra nelle prossime partite.