L'ex centrocampista della Juve Marco Tardelli scrive il suo punto di vista sul mondo del calcio ai tempi del coronavirus su La Stampa: "Il mondo del calcio e dello sport hanno fatto passi da gigante si dice: tutto è cresciuto in termini di ricchezza. Di diritti televisivi, ingaggi, sponsor: interi mondi che avrebbero dovuto aiutare il sistema calcio a risolvere quei problemi che da anni esistono e persistono e che tutti fingono di non voler affrontare seriamente ma che in realtà continuano a far crescere. O comunque ad accettare. La verità è che i più forti saranno sempre più e i più deboli spariranno. Così, credetemi, non va bene. Il calcio minore già prima di questa maledetta pandemia era alla canna del gas, che cosa accadrà dopo?"