Un pari che fa discutere e che ancora non dà garanzie sulla Juventus di Maurizio Sarri. L'ex centrocampista del club bianconero e della Nazionale Marco Tardelli commenta su La Stampa l'operato del tecnico bianconero in questa prima metà di stagione tirando in ballo il suo predecessore Max Allegri: ​“Mai tanto amato dai tifosi, un vincente da sempre, un curriculum da far invidia, ma c'è sempre un ma o un però. Vince con il Milan, vince tanto con la Juventus, raggiungendo due finali di Champions, e in questo momento è fuori dal nostro campionato. Adesso i tifosi si accorgono che forse non era poi così male".