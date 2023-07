Marco Tardelli a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella. Le sue parole:



TARDELLI- "Fagioli potrebbe fare il Pirlo, ma non è Pirlo. Ha 22 anni e per me è ancora giovane. Rovella sa gestire il centrocampo del Monza, ma alla Juve e al Milan è diverso: vediamo".