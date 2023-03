Marco, al Corriere dello Sport, parla così dei giovani della Nazionale: "Nella Juve sono usciti fuori splendidamente Fagioli e Miretti, che secondo me saranno il futuro della Nazionale. Non dimentichiamoci neppure di Barella e Verratti, due campioni d’Europa. Mancano però le riserve. Mi aspetto di vedere un’Italia che sappia andare oltre le difficoltà. L’invito che faccio ai ragazzi è “fatevi trasportare dall’entusiasmo di Napoli”, perché in questo momento il Maradona è capace di spostare le montagne. Possiamo batterli ancora. Juve da Champions? Sì, può farcela. In questo momento sarebbe seconda senza penalizzazione".