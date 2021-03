A TWM, Marco Tardelli ha parlato di Paulo Dybala: "Non si sa se ha recuperato dai suoi problemi, del resto è stata un'annata particolare per lui come per tutti. A me piace però poi bisogna vedere e approfondire. Scommettere su di lui? Solo lui sa se può scommettere su stesso: ha qualità e può far bene alla Juve ma per ora si sa che ha avuto degli infortuni, è stato alle prese col covid e deve recuperare. Deve essere lui a capire la situazione. Da dirigente? A me piace però non conosco a fondo la sua situazione".