Marco Tardelli, a La Gazzetta dello Sport, parla così del possibile passaggio di Dybala all'Inter: "Tradimento? Il tradimento nel calcio di oggi non c’è, oggi si va nelle squadre che offrono più soldi. Per un italiano, forse il concetto di bandiera può valere. Per uno straniero no, va dove gli offrono l’occasione migliore oppure dove lo manda chi comanda. Sia un club, un agente o scegliete voi chi".