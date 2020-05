Marco, ex giocatore della Juventus, si schiera contro Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, dopo le parole dure nei confronti di Mario Balotelli e Felipe Melo, è finito al centro della bufera, specialmente tra i tifosi non bianconeri. Per questo, la presa di posizione di Tardelli, che chiama in causa Zoff e Scirea, assume un valore ancora più duro, sebbene il centrocampista Campione del Mondo '82 sia noto per non aver problemi a dire la sua opinione.Ecco le sue parole, da Twitter: "Sono veramente dispiaciuto delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo AIC. Parole dure nei confronti di compagni-colleghi che dovrebbero considerarlo un punto di riferimento.” ​