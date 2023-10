L'ex Juve, Marco Tardelli, su la Stampa ha presentato il derby:"Juventus-Torino, due squadre che fino a questo momento non hanno espresso quello che tutti ci aspettavamo. Juric sta costruendo il suo Torino da alcuni anni ed i progressi si sono visti, la squadra lo segue, i suoi sanno cosa fare. La sua parola d’ordine è il collettivo. Pressing, fase difensiva, offensiva, tutto deve basarsi sul collettivo. La squadra gioca bene ma a volte si perde ed allora il collettivo non basta più e servirebbe il colpo del fuoriclasse, che a lui purtroppo manca. Ecco invece che Allegri, che non è sicuramente un allenatore che esalta il collettivo, riesce a trovare nei momenti di difficoltà della squadra, Chiesa o Vlahovic che s’inventano un dribbling od una giocata da goal. Questo sarà un derby particolare perché un’eventuale sconfitta da parte dei bianconeri o dei granata potrebbe rimanere una ferita difficile da rimarginarsi".