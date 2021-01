1









Marco Tardelli, doppio ex di Juve e Inter, ha parlato così del ko bianconero contro i nerazzurri: “Nessuno si aspettava - ha detto alla Domenica Sportiva - che la Juventus giocasse così, io credo che la Juventus abbia sbagliato il centrocampo. Non riesci a trovare un giocatore sufficiente tra i bianconeri: erano nervosi e non li ho visti all’altezza della situazione. Non ce n’è stato uno sufficiente, credo che soprattutto Barella abbia fatto una bella gara nell’Inter. È diventato un trascinatore della squadra”.