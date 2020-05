L'ex calciatore della Juventus, Marco Tardelli, ha lanciato un duro attacco all'AIC, per il quale è candidato alla presidenza. Come riportato dal Corriere della Sera, con una lettera indirizzata verso i giocatori di Serie A, B e C Tardelli ha accusato l’attuale gestione facendo due richieste in particolare. In serata è poi arrivata anche la risposta Damiano Tommasi, attuale numero uno dell'AIC:"Fare chiarezza sui bilanci dell’Aic, sostenendo che il numero di dipendenti e collaboratori appare eccessivo, così come i compensi percepiti dai vertici dell’associazione e far luce sul contratto Panini gestito dalla Lega serie A, di chiarire l’aumento dei costi e la conseguente diminuzione della liquidità di cassa". La replica di Tommasi: "Tardelli vuole fare solo casino".