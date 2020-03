L'ex centrocampista della Juve e della Nazionale Marco Tardelli scrive il suo punto di vista sull'attuale situazione che lega calcio e coronavirus: "Il Presidente Gravina parla di salvare i campionati, di intervenire anche sui super stipendi, perché è emergenza per tutti - scrive su La Stampa -. Bene, caro presidente, sono certo che giocatori ed allenatori faranno la loro parte con orgoglio, e come sempre sapranno dimostrarlo con i fatti. Però, si ricordi che siete stati voi a mandarli in campo, comunque, senza ascoltare il loro pensiero, dimenticando che dietro una maglia c’è anche un uomo, con pregi, difetti e con la propria dignità. E soprattutto con il proprio diritto a star bene".