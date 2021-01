Marco Tardelli, ex calciatore di Juve e Inter e allenatore, è intervenuto dalle colonne del QS per parlare del big match di stasera tra Inter e Juve e dello scontro tra gli allenatori Conte e Pirlo. Queste le sue parole alla vigilia della partita: "Conte non ha alternative: deve vincere lo scudetto. Dopo l'uscita dall'Europa ha una sola missione, riportare il tricolore sulla maglia nerazzurra. Ha un organico di estrema ricchezza. Pirlo ha capacità e competenza. Se società e squadra lo aiuteranno, diventerà un grande allenatore".