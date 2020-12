L'ex juventino Marco Tardelli non ha dubbi: "In Champions la Juventus ha ritrovato il passo giusto per il derby, sapendo di essere una squadra in crescita - ha detto a La Stampa - Ronaldo e Morata sono sempre all'altezza della situazione, Chiesa è riuscito finalmente a confermare quello che aveva fatto vedere con la Fiorentina. E visto che lo spagnolo non ci sarà nella prossima partita è una buona notizia. Pirlo è al primo derby da allenatore dopo aver sperimentato diverse situazioni per avvicinarsi alla sua filosofica di gioco. Sono molto fiducioso su Andrea, ma occhio al Torino: una squadra con tante contraddizioni e sorprese. Il derby di Torino è sempre pieno di emozioni e scontri duri, dove non sempre vince la squadra favorita.