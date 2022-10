Le parole di Marco, dalle colonne de La Stampa:“Una Juventus sempre più confusa, avvilita, incapace di trovare soluzioni sia in campo sia fuori. Indecisa su tutto. Le colpe sono di tutti, Allegri, giocatori e soprattutto società. Presidente e dirigenza smaniosi di vincere facilmente, non hanno capito che per far ciò serve pazienza e lungimiranza. Ci sono stati errori clamorosi, come il divorzio con Marotta, uno dei dirigenti più illuminati. […] Andrea Pirlo, grande giocatore con poca esperienza da mister ma che avrebbe potuto aprire le porte ad un futuro certamente più roseo di quello che stiamo vivendo. Ma bisognava crederci davvero, l'inesperto tecnico andava accompagnato, aiutato, rasserenato ma nonostante tutto questo non sia avvenuto, ha comunque vinto due trofei e raggiunto la qualificazione Champions, non male per chi non si era mai seduto su una panchina. Ed allora il colpo di genio, mandiamolo via, buttando soldi e credibilità”.