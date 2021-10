Marcoè intervenuto dalle colonne de La Stampa per commentare l'avvicinamento a: "Il calcio è giustamente cambiato, in meglio o in peggio non sta a me giudicare, ma l’incontro fra Roma-Juventus è ancora molto sentito. Ed il duello Allegri-Mourinho crea molte aspettative. Allenatori vincenti, con caratteri vivaci, che sanno farsi seguire dal gruppo. Grande motivatore il portoghese, già entrato nel cuore della tifoseria. Grande tattico l’italiano, che non è mai entrato davvero nel cuore dei suoi tifosi e sinceramente non ne capisco proprio il motivo. Entrambi hanno necessità di vincere, ma per la Juventus una sconfitta sarebbe disastrosa".