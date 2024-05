In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Marcoha parlato del possibile avvicendamento sulla panchina della Juventus tra Massimiliano Allegri e Thiago Motta.ha dichiarato: "Adesso che si può tirare una riga, resto convinto che Allegri abbia raccolto il massimo da questa Juve, e lo ha fatto senza il supporto della società, che mi ha dato l'impressione di lasciarlo un po' solo nel corso di tre anni in cui il club ha dovuto attraversare momenti molto complicati, dalle penalizzazioni alle squalifiche di Pogba e Fagioli. Credo che se la Juventus decidesse di affidarsi a Thiago Motta, l'attuale tecnico del Bologna possa far bene, in rossoblu ha fatto vedere grandi cose".