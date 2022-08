A TMW Radio, Marcoparla così della: "Hanno vinto allenatori diversi nella storia. Sia con un calcio offensivo che con un gioco più accorto. Mi ritrovo con lo stile di Allegri: non sarà il più fluido ma alla lunga è il più vincente. Parliamo spesso di “gioco”, ma se non hai i giocatori che buttano la palla dentro non vinci mai. Allegri risolverà le difficoltà della Juventus, è stato sfortunato dato che ritroverà Pogba solo a ottobre. Se avrei richiamato Max? Si poteva cambiare in quel momento. Avrei preso un allenatore giovane, scegliendo Pirlo come hanno fatto o casomai puntando su Simone Inzaghi. Pirlo è arrivato quarto, ha fatto quello che doveva fare e probabilmente gli avrei dato la possibilità di continuare. Il ritorno di Allegri, dopo Sarri, era forse inevitabile. Il suo ritorno, o casomai quello di Conte”.