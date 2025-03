Tardelli alla Rai: 'L'esonero di Thiago Motta in ritardo, Giuntoli non l'ha difeso'

AFP or licensors

Juventus, le parole di Tardelli su Thiago Motta

Marcoex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, ha commentato ai microfoni della Rai la vittoria dei bianconeri contro il Genoa per 1-0 grazie al goal di Kenan Yildiz. Tardelli ha parlato soprattutto del cambio di allenatore e della scelta fatta dal club di esonerare"La Juventus ha fatto bene a cambiare Thiago Motta con Tudor: hanno tardato a fare questa mossa, andava fatta prima. Non si sono accorti che non aveva più in mano lo spogliatoio da tempo" le parole di Tardelli che quindi riteveneva fosse necessario un cambio prima rispetto a quando è avvenuto.

Thiago Motta però non può essere l'unico ad avere responsabilità per quanto successo nei mesi passati. L'ex giocatore si è soffermato anche sul capo dell'area sportiva, Cristiano Giuntoli: "Giuntoli non ha difeso Motta, al quale non vanno date tutte le colpe".