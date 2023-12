L'ex centrocampista della Juve, Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 90° Minuto, dove ha commentato quella che è stata la prestazione dei bianconeri contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato.'Non me l’aspettavo, è mancato quello che manca sempre: il gioco. Si vede poco. È un gioco difensivo che ha possibilità offensive con Chiesa e Vlahovic. Ma non segnano, hanno quattro attaccanti che non segnano. Per ora hanno segnato difensori e centrocampisti. Quando ti capita un intoppo però pareggi'.