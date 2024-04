Marco Tardelli, l'intervista

"No, non mi emoziono più a vedere la Juventus...Per il gioco? Ho settant'anni", parola di Marco Tardelli. L'ex centrocampista bianconero ha rilasciato un'intervista a Tuttosport."La Juventus è in un momento molto particolare però se dovesse vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la Coppa dei Campioni Allegri avrebbe centrato gli obiettivi che gli sono stati chiesti"."Per Allegri sembra che Rabiot sia indispensabile. E mi pare abbia dimostrato di essere importante per la squadra. Però poi dipenderà da chi ci sarà in panchina"."Ho visto troppi errori, anche se di occasioni ce ne sono state. E’ stato un derby sotto tono perché tutte e due le squadre sono sotto tono. C’è da dire che il Torino gioca anche un buon calcio…"."È normale che quando un attaccante non segna si arrabbi e, di conseguenza, faccia poi anche peggio. Però può capitare. Per fare spettacolo serve il gioco, non lo si fa con il tridente"."No, sta giocando benino, sta ritornando, incrociamo le dita che non vada più incontro a infortuni".