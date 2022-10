La testimonianza del Mondiale vinto nel 1982, un esempio di come lo sport può fortificare e alimentare lo spirito di un Paese. Oggi e domani, goodwill ambassador da oltre sei anni dell’Associazione Diplomatici, sarà a Catania per promuovere l’evento “Mare liberum”, un festival di geopolitica di Eastwest, che quest’anno è incentrato sull’Ucraina, la questione energetica e i nuovi equilibri globali, il ruolo dell’Europa. Per questo è invitato anche Andriy Shevchenko, che se possibile sarà presente per portare un suo contributo diretto. Lo riporta Gazzetta.