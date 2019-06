Enrica Tarchi, capo ufficio stampa della Juventus negli ultimi sei anni e alla società da ben 19 ha lasciato il club. Lo ha confermato il club bianconero con una nota pubblicata sul sito ufficiale ieri pomeriggio. Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, Tarchi lavorerà con Mino Raiola gestendo le relazioni esterne di alcuni dei suoi calciatori. Tarchi preferisce non svelare la città dove lavorerà per motivi personali ma c'è la possibilità che tra i calciatori con cui lavorerà l'ex capo ufficio stampa della Juve ci sia Paul Pogba uno dei calciatori a cui è rimasta più affezionata. Anche questo, chissà, può essere un indizio di mercato, visto che la Juve spinge per riportare a Torino il centrocampista francese.